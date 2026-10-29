GOLDCREST: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GOLDCREST hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,54 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,76 Prozent auf 4,47 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at