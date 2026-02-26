Golden Agri-Resources Aktie
WKN DE: A0NC6L / ISIN: MU0117U00026
|
26.02.2026 11:47:10
Golden Agri-Resources H2 profit falls 8.5% to US$239.9 million
Revenue rises 17.9% to US$6.8 billion, from US$5.8 billion a year earlier
Nachrichten zu Golden Agri-Resources Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Golden Agri-Resources Ltd
