Golden Agri-Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Golden Agri-Resources präsentierte in der am 15.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,006 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,84 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at