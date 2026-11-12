Plantation Aktie
ISIN: US72736R1005
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12.11.2026 13:51:07
Golden Agri-Resources’ Q3 profit rises to US$162 million on higher plantation output
Appreciation in crude palm oil prices drives revenue’s growth to US$3.5 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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