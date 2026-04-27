Golden Arrow: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Golden Arrow hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at