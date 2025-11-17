|
GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 29,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -99,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES mit einem Umsatz von insgesamt 21,41 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 14,58 Prozent verringert.
