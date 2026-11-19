GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 174,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 145,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,41 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,41 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at