GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15,27 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -143,000 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 107,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,27 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 21,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 54,060 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES -446,000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 181,73 Milliarden KRW gegenüber 105,83 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

