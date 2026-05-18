GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 79,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 25,67 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES 22,32 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at