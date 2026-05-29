Golden Cariboo Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Golden Cariboo Resources ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Golden Cariboo Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Golden Cariboo Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at