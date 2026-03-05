|
05.03.2026 06:31:28
Golden Cariboo Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Golden Cariboo Resources hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Golden Cariboo Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.
