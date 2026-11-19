Golden Dragon hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Golden Dragon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 78,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at