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03.04.2026 06:31:29
Golden Dragon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Golden Dragon stellte am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen USD – eine Minderung von 70,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,5 Millionen USD eingefahren.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,36 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Golden Dragon einen Umsatz von 0,82 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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