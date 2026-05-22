Golden Dragon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Golden Dragon hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at