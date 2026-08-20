Golden Dragon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Golden Dragon hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite standen 0,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at