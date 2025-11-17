Golden Dragon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Golden Dragon präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 112,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at