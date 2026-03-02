Golden Entertainment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Golden Entertainment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Golden Entertainment 0,100 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,22 Prozent auf 155,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 634,91 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 666,82 Millionen USD umgesetzt worden waren.

