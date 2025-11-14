Golden Friends: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Golden Friends hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,82 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,39 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,66 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at