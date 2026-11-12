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12.11.2026 06:31:28
Golden Friends: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Golden Friends hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,89 TWD, nach 1,82 TWD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 1,67 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,66 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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