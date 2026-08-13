Golden Friends: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Golden Friends präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,34 TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at