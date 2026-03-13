Golden Friends öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Golden Friends hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 TWD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Golden Friends in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,52 TWD beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,58 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,02 Milliarden TWD, während im Vorjahr 5,49 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at