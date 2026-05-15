Golden Friends: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Golden Friends hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 TWD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Golden Friends im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,82 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at