05.02.2026 06:31:28
Golden Goenka Fincorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Golden Goenka Fincorp ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Golden Goenka Fincorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,88 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 172,43 Prozent auf 426,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
