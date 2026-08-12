Golden Goenka Fincorp präsentierte Quartalsergebnisse

Golden Goenka Fincorp hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Golden Goenka Fincorp 0,310 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Golden Goenka Fincorp 725,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 225,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at