Golden Goenka Fincorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Golden Goenka Fincorp veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Golden Goenka Fincorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Golden Goenka Fincorp im vergangenen Quartal 674,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 143,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golden Goenka Fincorp 276,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at