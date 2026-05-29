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29.05.2026 06:31:29
Golden Goenka Fincorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Golden Goenka Fincorp hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Golden Goenka Fincorp ein EPS von 0,060 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Golden Goenka Fincorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 354,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 714,1 Millionen INR im Vergleich zu 157,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,54 INR gegenüber 0,620 INR im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 1,63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 45,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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