Golden Growers Coop hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Golden Growers Coop lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,100 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,38 Prozent auf 14,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at