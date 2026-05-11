Golden Growers Coop präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Golden Growers Coop gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Golden Growers Coop 17,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at