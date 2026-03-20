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20.03.2026 06:31:28
Golden Growers Coop stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Golden Growers Coop hat am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Golden Growers Coop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Golden Growers Coop hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,390 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,390 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,45 Prozent auf 62,28 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,00 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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