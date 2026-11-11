Golden Growers Coop stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Golden Growers Coop lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 15,4 Millionen USD gegenüber 12,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at