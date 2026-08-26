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26.08.2026 06:31:28
Golden House: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Golden House lud am 23.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,15 ILS. Im letzten Jahr hatte Golden House einen Gewinn von 0,010 ILS je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent auf 12,9 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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