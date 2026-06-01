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01.06.2026 06:31:29
Golden Land Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Golden Land Bhd Registered lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,0 Millionen MYR – eine Minderung von 38,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34,0 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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