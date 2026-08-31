Golden Land Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Golden Land Bhd Registered hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Golden Land Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,4 Millionen MYR im Vergleich zu 38,1 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,120 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,14 Prozent zurück. Hier wurden 112,44 Millionen MYR gegenüber 173,37 Millionen MYR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at