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16.11.2026 06:31:29
Golden Minerals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Golden Minerals hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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