Golden Minerals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Golden Minerals hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at