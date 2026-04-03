Golden Minerals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Golden Minerals stellte am 01.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Golden Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Golden Minerals ein EPS von -0,520 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at