GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
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18.11.2026 00:00:00
Golden Moment? Why the quintessential precious metal could be worth its weight in portfolios
In the 1964 James Bond classic Goldfinger, one of cinema’s most memorable scenes sees Jill Masterson covered from head to toe in gold paint, meeting an unfortunate end from so-called ‘skin suffocation’ (spoiler: there is no such condition).Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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