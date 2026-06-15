15.06.2026 06:31:29

Golden Properties Traders legte Quartalsergebnis vor

Golden Properties Traders ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Golden Properties Traders die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,27 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,670 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 11,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,5 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,050 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,120 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Golden Properties Traders im vergangenen Geschäftsjahr 46,66 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golden Properties Traders 43,59 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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