Golden Pursuit Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Golden Pursuit Resources präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at