Golden Ridge Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Golden Ridge Resources hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Golden Ridge Resources hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at