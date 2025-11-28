Golden Secret Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Golden Secret Ventures hat am 26.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Golden Secret Ventures 0,030 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,47 Prozent auf 36,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Golden Secret Ventures 45,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at