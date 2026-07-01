Golden Shield Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Golden Shield Resources hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at