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26.11.2026 06:31:29
Golden Shield Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Golden Shield Resources präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Golden Shield Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.
Golden Shield Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,180 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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