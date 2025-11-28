Golden Shield Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Golden Shield Resources hat am 27.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,180 CAD gegenüber -0,700 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at