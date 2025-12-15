Golden Spike Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Golden Spike Resources lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Golden Spike Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

