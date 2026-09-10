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10.09.2026 06:31:28
Golden Star Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Golden Star Acquisition hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Golden Star Acquisition einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,80 Prozent zurück. Hier wurden 24,3 Millionen USD gegenüber 30,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,080 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Mit einem Umsatz von 104,65 Millionen USD, gegenüber 118,05 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 11,35 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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