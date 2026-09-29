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29.09.2026 06:31:29
Golden Star Resource zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Golden Star Resource präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Golden Star Resource ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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