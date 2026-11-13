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13.11.2026 06:31:28
Golden State Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Golden State Bancorp hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Golden State Bancorp 18,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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