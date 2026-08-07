Golden State Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Golden State Bancorp präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,4 Millionen USD – ein Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Golden State Bancorp 15,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at