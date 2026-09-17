Golden Triangle Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Golden Triangle Ventures hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,65 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Golden Triangle Ventures 1,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at